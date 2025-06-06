Україна

В Одесі розраховують на Віталія Єрмакова, Артема Габелка та Олексія Хобленка.

Захисник Віталій Єрмаков, півзахисник Артем Габелок і нападник Олексій Хобленко оновили свої угоди з Чорноморцем.

За даними офіційного сайту клубу, нові контракти з українськими виконавцями розраховано до завершення сезону-2025/26.

"Досвідчені гравці готові допомогти "морякам" у вирішенні головного завдання — повернення до УПЛ!", — заявили в Чорноморці.

Нагадаємо, за підсумками вже завершеної кампанії одесити фінішували останніми (16-ми) в турнірній таблиці чемпіонату України, набравши 23 залікових бала в 30-ти матчах. Таким чином вони вилетіли до Першої ліги.

На рахунку 32-річного Єрмакова два асисти в 21-му поєдинку сезону-2024/25, тоді як 30-річний Габелок відзначився одним голом у 30-ти протистояннях, а 31-річний Хобленко — чотирма голами та одним асистом у 28-ми матчах.