Україна

Football.ua разом із національним спонсором збірної, брендом "Львівське", представляє прев'ю контрольного поєдинку, який відбудеться 7 червня і розпочнеться о 22:30.

У першому з двох матчів товариського турніру Canadian Shield збірна України в канадському Торонто протистоятиме місцевій національній команді.

[*] — місце збірної в рейтингу ФІФА

СУБОТА, 7 ЧЕРВНЯ, 22:30. БМО ФІЛД, ТОРОНТО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Збірна Канади під керівництвом Джессі Марша двома контрольними поєдинками хоче підготуватися до участі в майбутньому, 18-му розіграші Золотого кубка, що для них стартує матчем проти Гондураса у Ванкувері 17 червня. Нещодавно, а саме в березні, канадці фінішували третіми в Лізі націй КОНКАКАФ, обігравши США (2:1).

З Україною Канада зустрінеться всього вдруге. У жовтні 2010 року збірні провели товариський матч на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського й не виявили сильнішого. У другому таймі Артем Мілевський і анатолій тимощук своїми голами відповіли на результативні удари Сімеона Джексона та Атіби Гатчинсона в першій половині протистояння.

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Мільйони УКРАЇНЦІВ – ОДНА команда!

Колектив Сергія Реброва до сьогоднішнього контрольного поєдинку підходить після двох матчів плей-оф Ліги націй УЄФА, які теж проходили в березні. Попри перемогу з рахунком 3:1 над Бельгією в іспанській Мурсії, розгромна поразка (0:3) на виїзді не дозволила Україні повернутися до найвищого дивізіону (А) турніру, звідки вона вилетіла ще за підсумками сезону-2020/21.

На відміну від суперника, на "синьо-жовтих" не тисне участь у будь-якому турнірі вже найближчими тижнями, тож як сьогодні, так і в майбутньому матчі проти Нової Зеландії в ніч на 11 червня, тренерський штаб має дозволити собі бодай якісь експерименти на радість уболівальникам, які нерідко закликають до них напередодні подібних протистоянь.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Джессі Марша. Так, на перемогу Канади можна поставити з коефіцієнтом 2.24, тоді як потенційний успіх України оцінюється показником 3.45. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.75.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Джессі Марш, головний тренер збірної Канади: "Ми розуміємо, що на нас чекає серйозне випробування. І відверто кажучи, я дуже чекаю на обидва ці матчі [проти України й Кот-д'Івуару]. Мені подобається ставити нашу команду в складні умови та дивитися, як гравці реагують, як справляються з різними суперниками та стилями гри. Це допомагає нам розвивати інтелект і досвід у власній грі. Це два різні матчі, але обидва — з дуже сильними суперниками".

Сергій Ребров, головний тренер збірної України: "Упевнений, ті, кого викликали до збірної вперше, заслуговують на цей виклик. Я сказав їм, що важливо показувати таку гру не тільки у своїх командах, а закріпитися в першій команді країни та демонструвати такий самий рівень, як у чемпіонаті України. Я бачу дуже гарний настрій у хлопців, вони хочуть показати себе. Це стосується й футболістів, які викликані вперше. Вони дійсно заслужили. На цьому турнірі ніхто не зіграє всі 180 хвилин, усі отримають ігрову практику по 90 хвилин".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Канада: Сент-Клер — Ларея, Корнеліус, Вотерман, Бассонг — Еуштакіу, Коне — Ахмед, Дж. Девід, Шаффельбург — Ларін.

Україна: Трубін — Тимчик, Забарний, Матвієнко, Михайліченко — Зінченко, Калюжний, Судаков — Циганков, Яремчук, Кабаєв.

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