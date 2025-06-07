Україна

Український плеймейкер висловився про майбутню товариську зустріч із канадською збірною.

Національна збірна України зараз перебуває у Торонто та готується до товариського турніру, у рамках якого у першому матчі зустрінеться з Канадою.

Атакуючий півзахисник "синьо-жовтих" та донецького Шахтаря Георгій Судаков поділився очікуваннями від майбутнього спарингу з канадцями.

"Якраз тільки що у нас була теорія по Канаді. Майже половина їхнього складу грає у Європі у дуже сильних командах: Порту, Ліллі, Еспаньйолі, якщо не помиляюсь, Вільярреалі, Марселі. Дуже хороші футболісти з європейських чемпіонатів. Я вважаю, що це одна з найсильніших збірних у цьому регіоні. Тому буде складно.

Мій стан? Так, я мав травму і зіграв лише два повноцінні матчі за останні 1,5 чи навіть два місяці. Важко сказати. Якщо брати саме по тренуваннях, то, в принципі, нормально, але, звичайно, ми навіть і близько не можемо порівнювати рівень чемпіонату і рівень збірної у таких матчах. Тому я думаю, що більше видно під час ігор", — заявив Судаков для ВЗБІРНА.

Нагадаємо, матч Канада — Україна відбудеться у суботу, 7 червня, о 22:30 за Києвом. Такі ж заходи відбудуться напередодні матчу з Новою Зеландією, що відбудеться 11 червня, о 00:00 за київським часом.