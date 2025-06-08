Дивіться відео найкращих моментів матчу Canadian Shield, що відбувся 6 червня 2025 року.
Нова Зеландія — Кот-д’Івуар, Getty Images
08 червня 2025, 08:20
Збірна Нової Зеландії у другому матчі напівтовариського турніру Canadian Shield обіграла Кот-д'Івуар (1:0).
Представники африканського континенту впевнено перегравали суперників упродовж усього поєдинку за всіма статистичними показниками й із великим відривом.
Але головний аспект усе одно залишився на користь Нової Зеландії — забитий наприкінці першого тайму м’яч у виконанні Елайджи Джастіна.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Нова Зеландія — Кот-д’Івуар у рамках Canadian Shield:
Нова Зеландія — Кот-д’Івуар 1:0
Гол: Джаст, 41
Нова Зеландія: Крокомба — Тулома (Елліот, 62), Сурман, Біндон, Какаче — Стаменич (Боксолл, 82), Белл — Джаст (Гарбетт, 62), Сінг (Руфер, 62), Макковатт (Олд, 29) — Барбарусес (Вуд, 82).
Кот-д’Івуар: Б. Сангаре — Зогбе, Гбамен (Коссуну, 77), Кіпре, Опері — Діоманде (Кесс’є, 67), Гбане — Пепе (Бога, 77), Латте Лат (Адінгра, 53), Амані (І. Сангаре, 53) — Гессан.
Попередження: Макковатт, Гарбетт