Україна

Клуб оголосив про початок співпраці із закордонним спеціалістом.

Нідерландський головний тренер Патрік ван Леувен є гарним прикладом закордонного фахівця, який дуже добре знайомий із реаліями українського футболу, бо свого часу зробив вагомий внесок до розбудови академії донецького Шахтаря, а згодом тренував як основну команду "гірників", так і луганську Зорю й харківський Металіст 1925.

Із керівної посади на чолі "жовто-синіх" 55-річного фахівця звільнили наприкінці цього сезону, проте надовго без роботи в Україні він не залишився.

Криворізький Кривбас — наступна зупинка ван Леувена в нашій країні, як подала оголошення про підписання з ним контракту прес-служба "червоно-білих".

Угода розрахована на три роки.