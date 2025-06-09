Україна

Керманич прокоментував своє призначення.

Криворізький Кривбас оголосив про призначення Патріка ван Леувена новим головним тренером клубу.

У своєму першому інтерв’ю керманич розповів про очікування від роботи на цій посаді.

"Радий запрошенню очолити Кривбас. Клуб із великими традиціями. Хочу, щоб моя команда грала у цікавий і атакувальний футбол.

Ми маємо сильних гравців, яким допоможемо розвиватись у подальшому та будемо намагатись забезпечити успіх Кривбасу в довгостроковій перспективі", — заявив нідерландський фахівець.

Нагадаємо, що до цього ван Леувен працював у структурі донецького Шахтаря, луганської Зорі та харківського Металіста 1925.