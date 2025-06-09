Керманич прокоментував своє призначення.
Патрік ван Леувен, фото ФК Металіст 1925
09 червня 2025, 12:52
Криворізький Кривбас оголосив про призначення Патріка ван Леувена новим головним тренером клубу.
У своєму першому інтерв’ю керманич розповів про очікування від роботи на цій посаді.
"Радий запрошенню очолити Кривбас. Клуб із великими традиціями. Хочу, щоб моя команда грала у цікавий і атакувальний футбол.
Ми маємо сильних гравців, яким допоможемо розвиватись у подальшому та будемо намагатись забезпечити успіх Кривбасу в довгостроковій перспективі", — заявив нідерландський фахівець.
Нагадаємо, що до цього ван Леувен працював у структурі донецького Шахтаря, луганської Зорі та харківського Металіста 1925.