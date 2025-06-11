Україна

Господарі змагань на мінорній ноті завершили домашній виступ.

Збірна Канада в своєму другому матчі напівтовариського турніру Canadian Shield поступилась Кот-д'Івуару в серії пенальті.

Упроровж усього основного часу поєдинку команди демонстрували рівний футбол, що в підсумку призвело до серії пенальті, де сильнішими виявились гості, у складі яких схибив лише Морі Гбане, тоді як у канадців невдачі зазнали Тані Олувасесі та Люк Де Фужероль.

Але в підсумку за цю перемогу Кот-д’Івуар отримав лише два очки, відповідно до регламенту.

Таким чином Канада фінішувала першою з трьома заліковими балами, але різницею голів +2, Україна — друга (-1), Нова Зеландія — третя (0), Кот-д’Івуар — четвертий (2 бали, -1)

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Канада — Кот-д’Івуар у рамках Canadian Shield:

Канада — Кот-д’Івуар 0:0 (4:5 – пен.)

Канада: Сент-Клер — Адекугбе (Де Фужероль, 83), Коне, Корнеліус, Вотерман, Сігур (, 64) — Ларея, Джеббісон (Дж. Девід, 76) — Ахмед, Осоріо (Шуаньєр, 62), Нельсон (Б’юкенен, 76) — Ларін (Олувасеї, 62).

Кот-д’Івуар: Б. Сангаре — Конан, Акпа, Кесс’є, Сінго — Гіагон, Пепе — І. Сангаре (Діоманде, 77), Коссуну, Гессан (Латте Лат, 76) — Адінгра (Зогбе, 90+2).

Попередження: Адекугбе, Вотерман, Корнеліус, Коне, Нельсон — Кесс’є, Гіагон, І. Сангаре, Сінго