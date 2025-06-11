Україна

Український плеймейкер висловився після Canadian Shield.

У товариському турнірі Canadian Shield національна збірна України поступилася Канаді з рахунком 2:4, а потім завершила виступи звитягою над Новою Зеландією (2:1).

Атакуючий півзахисник "синьо-жовтих" та донецького Шахтаря Георгій Судаков підбив підсумки минулого турніру в Канаді.

"Ще одна глава, пов’язана з національною командою. Ми продовжуємо вчитися, боротися, рости", — написав Георгій Судаков у своєму Instagram.



Нагадаємо, у березні став відомий календар матчів збірної України у відборі чемпіонату світу-2026.