Україна

Італійський фахівець повернеться до табору "гірників", який він залишив влітку 2024 року.

Донецький Шахтар продовжує формування нового тренерського штабу — італійський фахівець Карло Ніколіні стане асистентом головного тренера Арди Турана. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Ніколіні має значний досвід роботи в українському та турецькому футболах, а також у системах Шахтаря, Галатасараю, Бешікташу та збірної Туреччини, де він уже працював у попередні роки.

Нагадаємо, Арда Туран, колишній зірковий півзахисник Барселони та Атлетіко, був нещодавно призначений головним тренером Шахтаря. Наразі він формує свій тренерський штаб.

Щодо Карло Ніколіні, то він працював у Шахтарі тренером по фізпідготовці, а також помічником виконавчого комітету. Табір "гірників" він залишив влітку 2024 року.