Україна

Голкіпер бачив усе на своєму шляху.

Український воротар Олександр Рибка є вихованцем академії київського Динамо, але, окрім виступів за рідний клуб, кар’єрний шлях звів його навіть до донецького Шахтаря в якості трансферу за 80 тис. євро із столичної Оболоні в 2011 році.

Утім, на початку сезону-2012/13 голкіпер отримав півторарічну дискваліфікацію через вживання допінгу, і повернувся до великої гри вже знову в Динамо.

Проте після цього в його кар’єрі настав час мандрівок — турецькі Карабюкспор, Афьонспор та Болуспор, азербайджанський Сабаїл, латвійська Лієпая, харківський Металіст, ПФК Львів і зрештою знову київська Оболонь. Де тільки не встиг пограти Рибка за останніх вісім років.

Однак разом із цим сезоном завершився й шлях досвідченого 38-річного воротаря в якості професійного футболіста, про що оголосив його рідний клуб — київське Динамо.

У цьому сезоні Олександр відіграв три матчі та пропустив сім голів у складі "пивоварів".

За основну команду Динамо Рибка відіграв 64 матчі (52 пропущених, 29 "сухих" матчів), за Оболонь — 29 (35 / 7), Шахтар — 26 (21 / 12), Карабюкспор — 23 (51 / 1), Металіст — 23 (17 / 12), Сабаїл — 22 (27 / 8), Лієпая — 17 (19 / 6), Афьюнспор — 15 (25 / 3), Оболонь — 12 (16 / 5), ПФК Львів — 11 (22 / 1) та Болуспор — 2 (2 / 1).

Серед титулів Рибки — чотири чемпіонства України (2006/07, 14/15, 15/16 — у складі Динамо, 2011/12 — за Шахтар), п’ять Кубків України (2005/06, 06/07, 13/14, 14/15 — за Динамо, 2011/12 — за Шахтар), Суперкубок України-2007/08 (Динамо), чемпіонство Першої ліги України-2021/22 (Металіст), Кубок Латвії-2020 (Лієпая).