Україна

Гравець проводить свою другу каденцію в клубі.

Український нападник Сергій Суханов у цьому сезоні допоміг київській Оболоні оминути перехідні матчі в боротьбі за виживання в Прем’єр-лізі, після чого для нього настав час вирішувати питання щодо продовження контракту, терміни дії якого мали спливати вже за кілька тижнів.

Однак 30-річний виконавець та клуб доволі швидко дійшли до згоди щодо продовження виступів футболіста за клуб ще на один сезон, тож і в наступній кампанії Суханов захищатиме кольори "пивоварів".

Нагадаємо, що Сергій уперше опинився в столичному колективі ще взимку 2021 року, коли перейшов у якості вільного агента на тлі виступів за Гірник-Спорт, після чого в нього був піврічний досвід гри за одеський Чорноморець у сезоні-2022/23, який передував поверненню до Оболоні.

У цьому сезоні на рахунку форварда один гол та два асисти в 27 матчах.