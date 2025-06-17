Україна

Клуб із Кривого Року подякував функціонеру за п’ять років плідної праці та важливий внесок у розвиток.

ФК Кривбас офіційно оголосив про завершення співпраці з віцепрезидентом клубу Артемом Гагаріним. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Протягом п’яти років Артем Гагарін був невід’ємною частиною криворізької команди, пройшовши з нею шлях від моменту відродження до здобуття історичних бронзових нагород в УПЛ.

"Він був не просто віцепрезидентом, а людиною, яка жила цим клубом, вкладала в нього себе. Ми разом пройшли складні часи — і це назавжди залишиться в історії Кривбаса", — зазначив президент клубу Костянтин Караманіц.

У клубі з Кривого Рогу наголошують, що попереду — новий етап і структурні зміни, які потребують нових рішень. Артему Гагаріну за відданість і вклад у розвиток "червоно-білих".