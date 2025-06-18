Україна

Форвард пішов на підвищення.

Український нападник Микола Гайдучик починав свою професійну кар’єру в юнацьких командах рівненського Вереса, і зрештою в складі "червоно-чорних" отримав чимало досвіду виступів на рівні Прем’єр-ліги.

Однак цей сезон став для 25-річного виконавця останнім у Рівному — далі на нього очікує футболка житомирського Полісся.

"Вовки" оголосили про підписання контракту строком на три роки та дали новачку "89" номер на футболці.

Компенсація на користь Вереса, у якого був ще один рік контракту з футболістом, не розголошується.

У минулому сезоні на рахунку Миколи сім голів та два асисти за 33 матчі.