Україна

"Срібний" призер розсипається в режимі реального часу.

Олександрія завершила цей сезон на історично найвищій для себе другій сходинці турнірної таблиці української Прем’єр-ліги й у наступній кампанії представлятиме нашу країну в кваліфікації Ліги конференцій УЄФА.

Однак у якому складі робитимуть це "поліграфи" — наразі ніхто не може передбачити.

Бо напередодні клуб залишив ще один провідний виконавець — нападник Олександр Філіппов, який із десятьма голами та двома результативними передачами в 28 матчах став найкращим бомбардиром клубу в "срібному" сезоні.

Олександрія повідомила, що контракт 32-річного футболіста " припинено за взаємною згодою сторін".

Нагадаємо, що Філіппов долучився до команди Руслана Ротаня влітку минулого року в якості вільного агента.