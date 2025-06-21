"Срібний" призер розсипається в режимі реального часу.
Олександр Філіппов, фото ФК Олександрія
21 червня 2025, 11:59
Олександрія завершила цей сезон на історично найвищій для себе другій сходинці турнірної таблиці української Прем’єр-ліги й у наступній кампанії представлятиме нашу країну в кваліфікації Ліги конференцій УЄФА.
Однак у якому складі робитимуть це "поліграфи" — наразі ніхто не може передбачити.
Бо напередодні клуб залишив ще один провідний виконавець — нападник Олександр Філіппов, який із десятьма голами та двома результативними передачами в 28 матчах став найкращим бомбардиром клубу в "срібному" сезоні.
Олександрія повідомила, що контракт 32-річного футболіста " припинено за взаємною згодою сторін".
Нагадаємо, що Філіппов долучився до команди Руслана Ротаня влітку минулого року в якості вільного агента.