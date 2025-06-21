Україна

Досвідчений форвард вирушив за тренером із Олександрії, підписавши контракт на два роки.

Полісся офіційно оголосило про підписання контракту з українським нападником Олександром Філіпповим, який залишив Олександрію на правах вільного агента.

Угода з 32-річним форвардом розрахована на два роки — Філіппов вирушив до Житомира разом із Русланом Ротанем, який очолив Полісся після завершення цього сезону.

Філіппов має багатий досвід виступів як в Україні, так і за кордоном. У Прем’єр-лізі України він захищав кольори Арсеналу, Десни, Дніпра-1 та Олександрії. Також грав за бельгійський Сінт-Трейден та латвійську Ригу.

Минулого сезону форвард провів 28 матчів, у яких відзначився 10 голами та 2 асистами. В цілому ж, за кар’єру Філіппов записав до свого активу 78 м’ячів і 24 результативні передачі.