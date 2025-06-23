Україна

Захисник виступав за клуб пів року.

Узимку цього року львівський Рух підписав контракт з українським центральним захисником Олегом Горіним.

25-річний вихованець ПФК Львів у підсумку став важливим гравцем команди Віталія Пономарьова в другій частині сезону та відзначився одним голом у 10 матчах (641 хвилин).

Однак кампанія добігла до завершення, головний тренер "жовто-чорних" перейшов до черкаського ЛНЗ, і відповідно львівський клуб та Горін вирішили не продовжувати співпрацю, про що було оголошено на офіційних ресурсах Рух.

Нагадаємо, що в кар’єрі Олега також мали місце виступи за польську Ягелонію, закарпатський Минай та дніпровський Дніпро-1.