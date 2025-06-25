Україна

Досвідчений виконавець "біло-синіх" пояснив, чому не він виходить на поле з капітанською пов'язкою.

Правий вінгер Динамо Київ Андрій Ярмоленко на пресконференції розповів про вибір капітана клубу.

Ярмоленко пояснив, чому "біло-синіх" із капітанською пов'язкою виводить на матчі не він, а атакувальний півзахисник Віталій Буяльський.

"Звичайно, бути капітаном це велика відповідальність і брати її на себе я не боюся. Але на той момент, коли я повернувся до Динамо Київ [влітку 2023 року], Віталій заслуговував на цю роль більше за мене. Коли я прийшов було багато молодих футболістів і деяких із них я навіть не знав. Як я можу бути капітаном команди, якщо навіть не знаю прізвищ усіх футболістів. Із Буяльським ми не помилилися, у нас найкращий в Україні капітан", — додав Андрій.

Захід було організовано за підтримки титульного спонсора Динамо Київ ліцензійного букмекера GGBET.