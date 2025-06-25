Україна

Захисник Динамо Київ поділився враженнями від жеребкування кваліфікаційного раунду ЛЧ.

Напередодні відбулося жеребкування другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, за результатами якого київське Динамо дізналося своїх суперників — зіграти доведеться проти переможця пари Жальгіріс (Литва) – Хамрун Спартанс (Мальта).

Крайній захисник Олександр Караваєв на спеціальному заході з нагоди нової спонсорської угоди "біло-синіх" поділився очікуваннями щодо єврокубкових суперників, а також підбив підсумки сезону в Україні. Його слова передає журналіст Football.ua Данило Вереітін.

"Незважаючи на незабитий пенальті у фіналі Кубка України, я більше позитивно оцінюю цей сезон, оскільки виграли чемпіонат. Значить, так мало статися, що саме я пішов пробивати пенальти і не забив. Напевно, мені більше не дадуть їх пробивати. Але зробимо висновки, і наступний сезон буде ліпше.

Гол Шахтарю наприкінці матчу в 11 турі УПЛ? Так, це, звісно, позитивний момент, тому що ти не граєш, не граєш, виходиш на 3 хвилини, а на 86-й — забиваєш. І звісно це такі дуже позитивні емоції. Тим паче принциповому супернику. І у мене цей момент, звісно, залишиться на все життя.

Кого хотілося б у суперники в єврокубках? Там усі, хто потрапляє в Лігу чемпіонів, навіть у кваліфікації, є сильними суперниками. Тобто вибирати когось особливо ти не можеш. У будь-якому випадку нам треба налаштовуватись на свої цілі. Наша ціль — потрапити до основного етапу, хто б там у суперниках не був. Байдуже з ким грати. Добре, щоб далеко не летіти до Мальти — нехай будуть балтійці", — заявив Олександр Караваєв.

Матчі другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів пройдуть 22/23 та 29/30 липня 2025 року.

Захід було организовано за підтримки титульного спонсора Динамо Київ ліцензійного букмекера GGBET.