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Капітан Динамо висловився за підсумками минулого сезону та розповів про плани на майбутнє.

Капітан та центральний півзахисник київського Динамо Віталій Буяльський під час спеціального заходу з нагоди нової спонсорської угоди "біло-синіх" поділився емоціями після здобуття чемпіонського титулу у статусі капітана команди та розповів про перші кроки в тренерському напрямку.

Його слова передає журналіст Football.ua Данило Вереітін.

"Для мене честь бути капітаном Динамо. Але якщо скажу, що я багато розмовляю в роздягальні чи перед грою — це буде неправда. З ким? Сам із собою? Ну, із собою теж спілкуюся (усміхається). Більше говорить Андрій Ярмоленко, я ж — підтримую його слова і підказую молодим. Коли він повернувся до клубу, ми обговорювали, хто буде капітаном. І коли Андрій сказав, що капітаном маю бути я — це було дуже приємно", — зазначив Буяльський.

Футболіст підкреслив, що цей титул для нього — особливий:

"Коли я піднімав чемпіонський кубок як капітан, то гордість була в десятки разів більша, ніж у моменти, коли я просто був гравцем Динамо. Дякую Андрію [Ярмоленку], Саші [Караваєву] — старшим гравцям, які мене підтримали".

Також Буяльський поділився своїм баченням тренерської роботи, адже нині навчається на тренера:

"Я ще тільки закінчую курс. Але вже задумуюсь, щоб після отримання ліцензії поїхати до Європи — подивитися, як працюють клуби в Німеччині, Іспанії, Англії. І на основі побаченого сформувати своє бачення — взяти найкраще з усього. А якщо колись з’явиться моя команда — втілювати це на практиці".

Серед якостей, які він хотів би перейняти, Віталій відзначив роль лідера у роздягальні:

"Мені подобається, як Ярмоленко говорить перед грою. Це дійсно важливо — надихає команду. Які вправи як тренер включив би у тренувальний процес? Тест Купера, 5 по 3... (сміх у залі) Насправді, є також вправи, які мені імпонують, але я розумію, що не всі тренування мають бути “улюбленими” — потрібні й ті, які даються важко. Вони розвивають", — сказав Буяльський.

Захід було организовано за підтримки титульного спонсора Динамо Київ ліцензійного букмекера GGBET.