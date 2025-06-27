Житомиряни готуються до нового сезону.
Полісся, getty images
27 червня 2025, 21:23
Житомирське Полісся зіграло унічию з братиславським Слованом у дебютному матчі Руслана Ротаня в якості головного тренера "вовків".
Зустріч завершилася у результативну нічию — 1:1.
На 36-й хвилині зустрічі у власні ворота забив нападник Давід Стрелец, а вже наприкінці матчу рахунок зрівняв форвард української команди Борель Томандзото.
Полісся — Слован 1:1
Голи: Томандзото, 88 — Стрелец, 36 (аг).
Полісся (стартовий склад): Волинець, Михайліченко, Сарапій, Чоботенко, Гадрой, Бабенко, Таллес, Лєднєв, Крушинський, Гуцуляк, Філіппов.
Полісся (другий тайм): Кудрик, Корнійчук, Бескоровайний, Віале, Гришкевич, Мельниченко, Андрієвський, Караман, Гонслалвеш, Мустафаєв, Гайдучик.
Зазначимо, що матч відбувся у Австрії, де Полісся наразі проводить тренувальний збір.