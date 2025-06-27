Україна

Житомиряни готуються до нового сезону.

Житомирське Полісся зіграло унічию з братиславським Слованом у дебютному матчі Руслана Ротаня в якості головного тренера "вовків".

Зустріч завершилася у результативну нічию — 1:1.

На 36-й хвилині зустрічі у власні ворота забив нападник Давід Стрелец, а вже наприкінці матчу рахунок зрівняв форвард української команди Борель Томандзото.

Полісся — Слован 1:1

Голи: Томандзото, 88 — Стрелец, 36 (аг).

Полісся (стартовий склад): Волинець, Михайліченко, Сарапій, Чоботенко, Гадрой, Бабенко, Таллес, Лєднєв, Крушинський, Гуцуляк, Філіппов.

Полісся (другий тайм): Кудрик, Корнійчук, Бескоровайний, Віале, Гришкевич, Мельниченко, Андрієвський, Караман, Гонслалвеш, Мустафаєв, Гайдучик.

Зазначимо, що матч відбувся у Австрії, де Полісся наразі проводить тренувальний збір.