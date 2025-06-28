Україна

Футболісти підписали дворічні угоди.

Ковалівський Колос напередодні оголосив про важливу подію в контексті підготовки команди до початку нового сезону.

"Колоски" уклали нові дворічні угоди з центральним захисником Микитою Бурдою та опорним півзахисником Олександром Демченком.

Дуже своєчасно, адже терміни дії попередніх контрактів у обох гравців спливали за кілька днів.

Нагадаємо, що 29-річний Демченко долучився до команди з Ковалівки влітку 2023 року та провів 57 матчів (один гольовий пас), із яких 28 — у цьому сезоні.

30-річний Бурда тим часом долучився до команди в той самий період, але провів 43 зустрічі (два голи, один гольовий пас), 15/1/0 — за останній футбольний рік.