Україна

46-річний Орі Девід посилить тренерський штаб криворізького клубу.

Кривбас оголосив про чергові зміни у новому тренерському штабі Патріка ван Леувена.

Як повідомляє офіційний сайт клубу, асистентом головного тренера став 46-річний ізраїльський спеціаліст Орі Девід.

Орі Девід народився 18 грудня 1978 року та має тренерську ліцензію найвищої категорії – PRO-диплом УЄФА. Впродовж своєї кар’єри він тривалий час працював у системі ізраїльського Маккабі Тель-Авів, а також у клубах Хапоель Беер-Шева, Маккабі Яффа та Металіст 1925, де вже мав досвід співпраці з ван Леувеном.

Серед його посад — як тренерські, так і управлінські: Орі працював із молодіжними командами, був спортивним директором збірної Ізраюлю, а у 2025 році долучився до штабу Металіста 1925, де раніше також працював Патрік ван Леувен.