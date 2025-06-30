Україна

Гравець виступав за клуб із 2023 року.

Український воротар Валентин Горох долучився до складу ковалівського Колоса влітку 2023 року в якості трансферу з Олександрії за 100 тис. євро.

Однак відтоді перспективний гравець устиг провести лише п’ять матчів у складі основної команди "колосків", пропустивши при цьому шість голів та одного разу відігравши "на нуль".

А вже цього літа контракт 24-річного виконавця добіг до завершення, тому клуб оголосив про розставання з футболістом, який тепер поповнив перелік вільних агентів на трансферному ринку.

Нагадаємо, що Горох є вихованцем львівської школи футболу та встиг також пограти за УФК Львів, юнацькі та резервні команди Карпат.