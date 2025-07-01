Україна

Вихованець Динамо Київ залишився в луганському клубі.

Правий вінгер Артем Слесар став повноцінним гравцем Зорі, передає офіційний сайт клубу.

Із серпня 2023-го нині 20-річний українець представляв "чорно-білих" на правах оренди з Динамо Київ. На його рахунку два гола й два асисти в 25-ти матчах за луганський клуб у всіх турнірах.

За даними transfermarkt, повноцінний трансфер Слесара обійшовся Зорі в 300 тисяч євро. Артем підписав п'ятирічний договір про співпрацю.

Нагадаємо, раніше "чорно-білі" посилилися боснійським захисником.