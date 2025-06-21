Склад луганського клубу поповнив 23-річний Андрія Яньїч.
Андрія Яньїч, fczorya.com
21 червня 2025, 22:23
Центральний захисник Андрія Яньїч залишить Раднік із Бієліни й приєднається до луганської Зорі, передає офіційний сайт "чорно-білих".
Деталі переходу 23-річного боснійця наразі не розкриваються. За даними transfermarkt, його контракт із Радніком було розраховано до червня 2026 року.
Клуб із Бієліни Яньїч спочатку представляв на правах оренди з рідної для нього Звієзди 09 (серпень 2023 — січень 2024). У січні 2024-го він безкоштовно змінив клубну прописку.
На рахунку Андрії шість голів і один асист в 52-х матчах за Раднік у всіх турнірах.
Нагадаємо, нещодавно Зоря вийшла з відпустки.