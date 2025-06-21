Україна

Склад луганського клубу поповнив 23-річний Андрія Яньїч.

Центральний захисник Андрія Яньїч залишить Раднік із Бієліни й приєднається до луганської Зорі, передає офіційний сайт "чорно-білих".

Деталі переходу 23-річного боснійця наразі не розкриваються. За даними transfermarkt, його контракт із Радніком було розраховано до червня 2026 року.

Клуб із Бієліни Яньїч спочатку представляв на правах оренди з рідної для нього Звієзди 09 (серпень 2023 — січень 2024). У січні 2024-го він безкоштовно змінив клубну прописку.

На рахунку Андрії шість голів і один асист в 52-х матчах за Раднік у всіх турнірах.

Нагадаємо, нещодавно Зоря вийшла з відпустки.