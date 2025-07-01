Україна

Захисник киян приєднався до луганського клубу на правах оренди.

Динамо Київ офіційно повідомило про оренду захисника Навіна Малиша в луганську Зорю.

Угода між клубами розрахована до завершення сезону-2025/2026, інформує пресслужба киян.

21-річний гравець уже має досвід орендної гри в УПЛ — у другій половині минулого сезону він захищав кольори Ворскли, де провів 13 матчів і відзначився трьома голами.

Для Зорі це важливе підсилення захисної лінії, тоді як для самого футболіста — шанс отримати стабільну ігрову практику на рівні елітного дивізіону.