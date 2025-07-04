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Захисник львівських Карпат розповів Football.ua про міжсезоння та тренувальні збори, а також підбив підсумки минулого сезону

Попередній чемпіонат України Карпати завершили на шостій позиції. Гравці команди не приховували амбіцій зіграти у єврокубках, утім, фатальним став останній матч чемпіонату проти Зорі.

У новий сезон команда йде без кадрових потрясінь і з новими амбіціями. Football.ua поспілкувався із досвідченим захисником біло-зелених Денисом Мірошніченком, який розповів про те, як минуло міжсезоння, особливості тренувальних зборів та власні емоції, пов’язані із Карпатами та їхніми вболівальниками.

"Раніше не любив перший етап зборів, тепер розумію, для чого це потрібно"

– Денисе, зараз команда розпочала підготовку до нового сезону. Як провели міжсезоння?

– Відпочинок вийшов досить великий. І це дуже класно, тому що треба було трошки перезапустити емоції після дуже важкого сезону. Провів його з сім'єю та близькими.

– Що найбільше не любите у тренувальних зборах?

– Раніше не любив перший етап зборів коли потрібно було дуже багато бігати. Зараз на це все дивлюсь з іншого боку, завдяки досвіду. І розумію, що це дуже важливо для футболіста: фізичний фундамент має бути на найвищому рівні. Тому, як такого, неприємного етапу вже немає.

– Збори діляться на два етапи: перший — у Львові, другий — в Австрії. Перший етап мав більше фізичний характер, чи вже почали відпрацьовувати ігрові звʼязки?

– Перший етап у Львові насправді має більш фізичний напрямок, з тактичними моментами. А от збір в Австрії вже буде більш ігровим.

– До команди доєднався новий тренер з фізичної підготовки — Вадим Сапай. Вже відчули якісь зміни у цьому тренувальному аспекті?

– У нас тепер два тренери по фізичній підготовці, кожен з тренерів має своє направлення. Так що все добре, вітаємо в колективі!

– Цього міжсезоння Карпати підписали повноцінний контракт із Бруніньйо. Як в команді відреагували на цю новину?

– Бруніньйо і Жан Педросу стали повноцінними гравцями Карпат, я рахую, що це дуже круті новини для львівських вболівальників. І Бруніньйо, і Жан Педросу – класні гравці для нашої команди, я впевнений, що колектив круто сприйняв цю новину.

"Попрацюємо, щоб жовтих карток було менше, а позитивних емоцій – більше"

– Минулого сезону ви зіграли 25 матчів в УПЛ та забили один гол. Якщо озирнутися назад та проаналізувати цей ігровий період, наскільки ви задоволені собою?

– Дуже радий бути частиною такого клубу як Карпати Львів. Вважаю, що цей сезон був для нас вдалим і цікавим. Якщо говорити за себе, гадаю, що можу приносити ще більше користі команді, як в індивідуальних моментах, так і загалом. Відтак, будемо працювати в цьому напрямку.

– Водночас, за минулий чемпіонат ви отримали аж 9 жовтих карток. Чи з усіма картками ви погоджувалися?

– На мою думку, суддівство в Україні стало набагато кращим. А от щодо карток, були і по ділу, але траплялися і не зрозумілі ;)

– Девʼять попереджень свідчать про вашу безкомпромісність та зарядженість на боротьбу на полі. Тренерський штаб не робить зауважень на кшталт "треба грати обережніше"?

– Як я і сказав вище, трішки емоційний сезон видався для нас. Тому і трішки карток назбирали, треба в цьому напрямку також працювати, щоб їх було трохи менше, а позитивних футбольних ємоцій більше :)

– За вашими відчуттями, найкраща версія Дениса Мірошниченка — це в Карпатах зараз чи ви відчуваєте, що можете вийти на ще ліпший рівень, як наприклад в Олександрії чи Дніпрі-1?

– Я не дуже люблю себе оцінювати, хай це роблять вболівальники та експерти. Але я дуже хочу бути найкращою версією себе. Бути саме тут і саме зараз в Карпатах, віддячити вболівальникам своєю найкращою грою і перемогами!

– Хто з партнерів по Карпатах відкрився для вас з приємної сторони впродовж минулого сезону?

– Я хочу виділити команду Карпати загалом. Те, як ми пройшли цей рік, якими ми були на початку і якими стали в кінці сезону… Я думаю, що буде більш доречно концентруватися не на окремих персонах, а на всьому колективі в цілому.

– Чи залишився гіркий присмак від того, що вам не вдалося зачепитися за місце в Лізі конференцій?

– В кінці сезону було дуже важко це прийняти, тому що все було в наших руках. Але зараз новий сезон, нові виклики, ми маємо зробити все можливе від себе в цьому сезоні, щоб подарувати ці неймовірні емоції нашим вболівальникам.

– У Карпат дещо інтернаціональний склад. Яка мова домінує у вашій комунікації між українцями та легіонерами?

– Англійська. Плюс, є перекладачі, так що проблем з комунікацією немає.

"Через велику кількість змін в командах важко передбачити новий сезон в УПЛ"

– Для вас Карпати — не новий клуб, ви вже мали чималий період у стані біло-зелених. Що в клубі змінилося кардинальним чином, а що залишилось таким же, як і 5-6 років тому?

– Я рахую, що змінилось кардинально все. Новий президент, нові керівники клубу, нова база — все нове! Це зовсім різні клуби.

– Карпати відомі своїми сильними вболівальниками. Чи траплялися у вашій карʼєрі ситуації, коли за невтішні результати доводилося мати серйозну розмову із фанатами Карпат?

– Вони не просто сильні, вони найкращі в Україні! І доводять це в кожному домашньому матчі. Ситуацій цікавих трохи було, але це, як то кажуть, наше сімейне ;)

– Чи стежите за трансферними новинами в УПЛ? Проти кого буде особливо цікаво зіграти наступного чемпіонату?

– Я думаю, не секрет, що дуже багато змін в цьому сезоні в командах. Зокрема, багато змін тренерів. Тому дуже важко передбачити новий сезон УПЛ. Гадаю, саме тому він буде надзвичайно цікавим.

– Домашні матчі команда проводить на стадіоні Україна і на останній грі із Зорею було присутньо понад 6000 вболівальників. Чи відчули ви відгомін тих, доковідних часів, коли така кількість глядачів була нормою або навіть мінімумом?

— Як я вже казав, наші вболівальники найкращі в Україні. Хочеться подякувати їм за попередній сезон, вони були насправді неймовірні. Наш цікавий сезон – це також їх заслуга! Переконаний, що найкращі емоції від стадіону Україна і наших вболівальників на переповненій Україні ще попереду!