Україна

Новий етап підтримки українського футболу.

Ліцензований букмекер betking, що належить до King Group, уклав угоду про преміум-партнерство з футбольним клубом Олександрія, срібним призером чемпіонату України. Ця співпраця відкриває нові перспективи для обох сторін, поєднуючи амбітний спортивний клуб із прогресивним брендом, який активно підтримує розвиток спорту в Україні.

Угода, підписана 1 липня 2025 року, передбачає комплексну підтримку ФК Олександрія у новому сезоні. Betking братиме участь у маркетингових і соціальних ініціативах клубу, а також інтегруватиме свій бренд у цифрові платформи, фан-зони та спортивну інфраструктуру команди. Логотип компанії з’явиться на формі гравців, інформаційних матеріалах клубу, домашньому стадіоні та в онлайн-каналах.

"Ми віримо в силу спорту, його здатність об'єднувати, надихати та дарувати справжні емоції. Переконані: великі проєкти вимагають великої відповідальності. Співпраця з ФК Олександрія — це наш внесок у розвиток українського футболу та підтримка команди з характером і відданими вболівальниками", — підкреслив Павло Журило, директор betking.

"Ми раді вітати betking у великій футбольній родині ФК Олександрія. Для нас це не просто партнерство — це стратегічний союз із компанією, яка поділяє наші цінності та бачення розвитку українського футболу. Це об’єднання дає змогу впевнено дивитися в майбутнє, досягати амбітних цілей, зміцнювати зв’язок із вболівальниками та реалізовувати важливі ініціативи — як на полі, так і поза ним. Пишаємося бути першим українським футбольним клубом, який підписав договір про партнерство з betking. Ми вдячні за довіру й переконані, що попереду на нас чекає багато яскравих перемог", — зазначив Дмитро Кітаєв, виконавчий директор ФК Олександрія.

betking — ліцензований букмекер (рішення КРАІЛ №559 від 21.11.2024, отримувач ТОВ "Слотс Ю.Ей. "), який системно підтримує розвиток спорту в Україні. Співпраця betking та ФК Олександрія — ще один приклад того, як бізнес може надихати через спорт. Вона демонструє, що об’єднання зусиль може створювати можливості для клубів, уболівальників і майбутніх поколінь спортсменів.

Довідка про компанію

betking — ліцензований букмекер, що входить до King Group та здійснює діяльність відповідно до законодавства України. betking пропонує широкий спектр послуг у сфері спортивного беттингу та онлайн-розваг, зосереджуючись на інноваційності, прозорості та принципах відповідальної гри.

betking активно сприяє розвитку спорту в Україні: підтримує професійні команди, реалізує партнерські проєкти та впроваджує ініціативи, орієнтовані на вболівальників і спортивну спільноту.

ТОВ "Слотс Ю.Ей": Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 26.04.2021 (Рішення КРАІЛ №150 від 12.04.2021), Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення КРАІЛ №559 від 21.11.2024).

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