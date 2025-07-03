Кожен колір — окрема історія: ліс, земля, ріка.
Форма ФК Полісся сезон 2025/26, ФК Полісся
03 липня 2025, 18:28
Полісся презентувало нову ігрову форму на сезон 2025/26.
Клуб пояснив, що символізують зелені, чорні і білі кольори ігрових комплектів. Це — три образи, три стихії, що відображають дух нашої землі, нашу історію та нашу силу. Ця форма про ДНК Полісся.
Домашня форма Полісся виконана в насиченому зеленому кольорі, що відображає природну силу лісів Полісся та міцність командного духу.
Другий комплект — чорний, який символізує родючі землі регіону і стійкість клубу.
Третя форма білого кольору натхненна течією річки Тетерів, що уособлює динаміку та постійний рух.
На всіх комплектах розміщений образ вовка — символ єдності та сили команди, який підкреслює її характер.