Україна

Кожен колір — окрема історія: ліс, земля, ріка.

Полісся презентувало нову ігрову форму на сезон 2025/26.

Клуб пояснив, що символізують зелені, чорні і білі кольори ігрових комплектів. Це — три образи, три стихії, що відображають дух нашої землі, нашу історію та нашу силу. Ця форма про ДНК Полісся.

Домашня форма Полісся виконана в насиченому зеленому кольорі, що відображає природну силу лісів Полісся та міцність командного духу.

Другий комплект — чорний, який символізує родючі землі регіону і стійкість клубу.

Третя форма білого кольору натхненна течією річки Тетерів, що уособлює динаміку та постійний рух.

На всіх комплектах розміщений образ вовка — символ єдності та сили команди, який підкреслює її характер.