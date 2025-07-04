Україна

До вашої уваги трансляція контрольного поєдинку, що відбудеться 4 липня, розпочавшись о 12:00.

Донецький Шахтар у п'ятницю, 4 липня, проведе перший, неофіційний матч під керівництвом нового головного тренера Арди Турана.

У словенському Брдо "гірникам" протистоятиме хорватська Гориця, яка фінішувала на дев'ятій із десяти сходинок турнірної таблиці свого чемпіонату в сезоні-2024/25, уникнувши вильоту.

Початок спарингу за участі українського гранда заплановано на 19:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Шахтар — Гориця:

Нагадаємо, у неділю, 6 липня, донецький клуб зустрінеться з Словацко (Чехія).