До вашої уваги трансляція контрольного поєдинку, що відбудеться 4 липня, розпочавшись о 12:00.
Шахтар — Гориця, t.me/fcshakhtar_news
04 липня 2025, 12:10
Донецький Шахтар у п'ятницю, 4 липня, проведе перший, неофіційний матч під керівництвом нового головного тренера Арди Турана.
У словенському Брдо "гірникам" протистоятиме хорватська Гориця, яка фінішувала на дев'ятій із десяти сходинок турнірної таблиці свого чемпіонату в сезоні-2024/25, уникнувши вильоту.
Початок спарингу за участі українського гранда заплановано на 19:00 за київським часом.
Онлайн-трансляція матчу Шахтар — Гориця:
Нагадаємо, у неділю, 6 липня, донецький клуб зустрінеться з Словацко (Чехія).