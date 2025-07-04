"Гірники" продовжують підготовку до нового сезону.
Шахтар, getty images
04 липня 2025, 21:49
Донецький Шахтар здобув мінімальну перемогу в товариському матчі з хорватською Горицею (1:0).
Єдиним забитим м'ячем у складі української команди відзначився бразилець Егіналду. На 51-й хвилині матчу він замкнув передачу від лівого латераля Шахтаря Педро Енріке.
Цей матч був першим для "гірників" під керівництвом турецького фахівця Арди Турана.
Шахтар — Гориця 1:0
Гол: Егіналду, 51.
Шахтар: Різник — Конопля, Грам, Матвієнко, Азаров — Назарина, Педріньйо, Судаков, Швед, Невертон — Траоре.
Запасні гравці: Фесюн, Твардовський, Бондар, Педро Енріке, Вінісіус, Огарков, Фарина, Марлон, Егіналду, Кевін, Глущенко, Бондаренко, Цуканов, Очеретько, Аліссон, Кауан Еліас.
Гориця: Жарков — Браун, Чуїч, Кавель, Леш — Міканович, Пелко, Перич, Пршір — Фіолич, Чабрая.