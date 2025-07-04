Україна

"Гірники" продовжують підготовку до нового сезону.

Донецький Шахтар здобув мінімальну перемогу в товариському матчі з хорватською Горицею (1:0).

Єдиним забитим м'ячем у складі української команди відзначився бразилець Егіналду. На 51-й хвилині матчу він замкнув передачу від лівого латераля Шахтаря Педро Енріке.

Цей матч був першим для "гірників" під керівництвом турецького фахівця Арди Турана.

Шахтар — Гориця 1:0

Гол: Егіналду, 51.

Шахтар: Різник — Конопля, Грам, Матвієнко, Азаров — Назарина, Педріньйо, Судаков, Швед, Невертон — Траоре.

Запасні гравці: Фесюн, Твардовський, Бондар, Педро Енріке, Вінісіус, Огарков, Фарина, Марлон, Егіналду, Кевін, Глущенко, Бондаренко, Цуканов, Очеретько, Аліссон, Кауан Еліас.

Гориця: Жарков — Браун, Чуїч, Кавель, Леш — Міканович, Пелко, Перич, Пршір — Фіолич, Чабрая.