Україна

Захисник нині перебуває на ринку вільних агентів.

Бразильський центральний захисник Марлон Сантос перейшов до донецького Шахтаря з італійського Сассуоло за 12 млн євро вслід за Роберто Де Дзербі влітку 2021 року.

Однак початок повномасштабного вторгнення дозволив футболісту залишити межі України та наполягати спочатку на низці оренд до Монци та бразильського Флуміненсе, а потім і на відхід із розташування "гірників" у якості вільного агента через завершення дії контракту.

Далі у вже 29-річного Марлона був етап кар’єри в американському ФК Лос-Анджелес, у складі якого він навіть мав можливість зіграти на Клубному чемпіонаті світу-2025 улітку цього року.

Але й ця короткотривала угода гравця добігла до завершення й він знову опинився на ринку вільних агентів.

Проте ЗМІ запевняють, що це ненадовго — Марлон виявив бажання повернутись до України та знову почати грати за Шахтар у якості вільного агента.

Повідомляється, що сторони вже досягли домовленості щодо такого трансферу.