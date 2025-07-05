Український клуб матиме можливість помститися угорському вже завтра, 6 липня.
Динамо Київ — Кішварда, fcdynamo.com
05 липня 2025, 20:12
Київське Динамо провело свій перший контрольний поєдинок у рамках НТЗ в Австрії.
Сьогоднішнім суперником "біло-синіх" була угорська Кішварда. Відкрити рахунок у протистоянні в Словенії з другої спроби вдалося Тоніславу Йорданову. Перше взяття воріт у його виконанні було скасовано через положення "поза грою". У другій половині товариського матчу Денис Ігнатенко порушив правила у власному штрафному проти Марко Матановича внаслідок чого головний арбітр вирішив призначити пенальті, який реалізував сам постраждалий.
Ані уникнути невдачі, ані бодай скоротити своє відставання підопічні Олександра Шовковського так і не зуміли. Завтра, 6 липня, вони ще раз зустрінуться з Кішвардою. Початок спарингу заплановано на 18:00 за київським часом.
Динамо — Кішварда 0:2
Голи: Йорданов, 24, Матанович, 71 (пен.)
Динамо (1-й тайм): Моргун, Караваєв, Попов, Захарченко, Дубінчак, Михайленко, Буяльський, Саленко, Кабаєв, Торрес, Супряга
Динамо (2-й тайм): Ігнатенко, Волошин, Біловар, Дячук, Гусєв, Шапаренко, Піхальонок, Осипенко, Ярмоленко, Задорожний, Пономаренко
Попередження: Михайленко, Попов