Україна

Команди УПЛ і Першої ліги провели ще кілька спарингів у рамках підготовки до сезону-2025/26.

Клуби української Прем'єр-ліги й Першої ліги продовжують активну підготовку до сезону-2025/26. У суботу, 6 липня, низка команд провела товариські матчі.

На базі Оболоні в Бучі у форматі чотирьох таймів по 30 хвилин місцевий клуб поступився ЛНЗ. Черкаський клуб під керівництвом Віталія Пономарьова здобув першу перемогу в міжсезонні.

Оболонь — ЛНЗ 1:2

Голи: Теслюк, 37 — Семенов, 35 (авт.), Кравчук, 54

Контрольний поєдинок між Лівим Берегом і Черніговом завершився внічию. Обидві команди забили ще до перерви.

Лівий Берег — Чернігів 1:1

Голи: Різник, 41 — Новіков, 3

Результативний спаринг у Львові завершився на користь гостей із Волочиська.

Карпати — Агробізнес 2:3

Голи: І. Невес, 20, Костенко, 52 — Толочко, 28, Войтіховський, 43, Лень, 78 (пен.)

Рівненський Верес здобув другу поспіль перемогу на зборах. Гру завершили достроково (трьома хвилинами раніше) через повітряну тривогу.

Верес — Колос 3:2

Голи: Ндукве, 35, Дахновський, 64 (пен.), Кучеров, 83 — Теллес, 49, Ковталюк, 90+8

Житомирське Полісся розібралося з австрійським суперником у першому з двох запланованих матчів дня.

Полісся — Горн 3:1

Голи: Гайдучик, 16, Йосефі, 17, Андрієвський, 71 — ?, 86

Львівський Рух зазнав поразки від тернопільської Ниви.

Рух — Нива Тернопіль 1:2

Голи: Гравець на перегляді, 39 (авт.) — Мисик, 46, Вадовський, 79

Нагадаємо, раніше Буковина під керівництвом Шищенка розгромила Скалу 1911.