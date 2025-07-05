Україна

Дивіться відео найкращих моментів контрольного поєдинку, що відбувся 5 липня 2025 року.

Київське Динамо зазнало поразки в першому із запланованих на літо-2025 спарингів.

У Словенії "біло-сині" поступилися угорській Кішварді. У кожному з таймів підопічні Олександра Шовковського пропустили по одному голу. Відкрив рахунок Тоніслав Йорданов, а реалізованим пенальті крапку в товариському матчі поставив Марко Матанович. Завтра, 6 липня, український і угорський колективи зустрінуться ще раз.

До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Динамо Київ — Кішварда:

Динамо — Кішварда 0:2

Голи: Йорданов, 24, Матанович, 71 (пен.)

Динамо (1-й тайм): Моргун, Караваєв, Попов, Захарченко, Дубінчак, Михайленко, Буяльський, Саленко, Кабаєв, Торрес, Супряга

Динамо (2-й тайм): Ігнатенко, Волошин, Біловар, Дячук, Гусєв, Шапаренко, Піхальонок, Осипенко, Ярмоленко, Задорожний, Пономаренко

Попередження: Михайленко, Попов