Дивіться відео найкращих моментів контрольного поєдинку, що відбувся 5 липня 2025 року.
Динамо Київ — Кішварда, fcdynamo.com
05 липня 2025, 23:47
Київське Динамо зазнало поразки в першому із запланованих на літо-2025 спарингів.
У Словенії "біло-сині" поступилися угорській Кішварді. У кожному з таймів підопічні Олександра Шовковського пропустили по одному голу. Відкрив рахунок Тоніслав Йорданов, а реалізованим пенальті крапку в товариському матчі поставив Марко Матанович. Завтра, 6 липня, український і угорський колективи зустрінуться ще раз.
До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Динамо Київ — Кішварда:
Динамо — Кішварда 0:2
Голи: Йорданов, 24, Матанович, 71 (пен.)
Динамо (1-й тайм): Моргун, Караваєв, Попов, Захарченко, Дубінчак, Михайленко, Буяльський, Саленко, Кабаєв, Торрес, Супряга
Динамо (2-й тайм): Ігнатенко, Волошин, Біловар, Дячук, Гусєв, Шапаренко, Піхальонок, Осипенко, Ярмоленко, Задорожний, Пономаренко
Попередження: Михайленко, Попов