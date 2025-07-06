Україна

До вашої уваги трансляція контрольного поєдинку, що відбудеться 5 липня, розпочавшись о 19:00.

Донецький Шахтар у неділю, 6 липня, проведе другий, товариський матч під керівництвом нового головного тренера Арди Турана.

У словенському Брдо "гірникам" протистоятиме чеський Словацко, який фінішував на тринадцятій із шістнадцяти сходинок турнірної таблиці свого чемпіонату в сезоні-2024/25, уникнувши вильоту.

Початок спарингу за участі українського гранда заплановано на 19:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Шахтар — Словацко:

Нагадаємо, у четвер, 10 липня, донецький клуб зіграє перший матч проти фінського Ільвеса.