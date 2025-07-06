Україна

До вашої уваги трансляція товариського поєдинку, який відбудеться 6 липня, розпочавшись о 18:00.

Сьогодні, 6 липня, київське Динамо проведе свій другий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту нового сезону в УПЛ.

І суперником для команди Олександра Шовковського знову буде угорська Кішварда, проти якої напередодні матч для "біло-синіх" завершився поразкою 0:2. Друга зустріч розпочнеться о 18:00.

Онлайн трансляція матчу Динамо Київ — Кішварда:

За підсумками минулого сезону Динамо стало чемпіоном УПЛ, а Кішварда фінішувала на першому місці у другому дивізіоні чемпіонату Угорщини.