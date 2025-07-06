Україна

Керманич "чорно-білих" поспілкувався з клубною пресслужбою.

Головний тренер луганської Зорі Віктор Скрипник підбив підсумки першої частини літніх зборів клубу.

"Чорно-білі" в рамках підготовки до сезону-2025/26 уже взяли участь у трьох товариських матчах. Спочатку клуб УПЛ зіграв унічию з румунським Петролулом (0:0), після чого зазнав поразки від угорської Кішварди (0:2) і розгромив словенський Єсеніце (5:0).

"До хлопців по роботі претензій немає. Вони молодці. Зорю саме такою я знав, коли гравці працюють, виконують все те, що треба. Такими "чорно-білі" й залишилися. В контрольних матчах, не зважаючи на те, як вони закінчуються — завжди хочеться покращення, є над чим працювати.

У другій частині зборів працюватимемо над інтенсивністю. Зробимо акцент на тактичні аспекти, фази гри. Звичайно, ніхто не забуває, що важко тренуватися — це гарно для футболістів. Спека зараз в Словенії, але вона не тільки для нас. Тим не менш, хочу зробити команді комплімент за відношення до справи. Погано, що є травми, якісь пошкодження, але це, на жаль, невід'ємна частина футболу.

Як гратиме нинішня Зоря? Завжди хочеться бути агресивними, мало пропускати. Треба грати в прагматичний футбол. Все залежить від гравців. Коли ми бачимо бажання, коли бачимо, що всі готові, що все виходить — тоді все можливо. Хочемо бути тією силою, котрою Зоря була раніше. Це наша мета", — цитує Скрипника офіційний сайт луганців.