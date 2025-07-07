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Шахтар зустрінеться з фінським клубом у четвер, 10 липня.

Центральний півзахисник донецького Шахтаря Єгор Назарина поспілкувався з клубною пресслужбою після другого літнього спарингу, в якому "гірники" зіграли внічию зі Словацко.

Шахтар — Словацко 1:1 Відео голів та огляд матчу 06.07.2025

Гравець проаналізував протистояння, а також поділився своїми очікуваннями від першого офіційного матчу під керівництвом Арди Турана.

"Нічия зі Словацко? Була непогана гра. Дуже непроста команда, тому я вважаю це хорошим спарингом для нас у підготовці до важливої зустрічі кваліфікації Ліги Європи. Гадаю, провели непогану гру.

Моє пошкодження в першому спарингу? Здавалося, серйозне, але, слава Богу, усе добре. Зараз нічого не турбує, і я дуже радію з цього.

Ільвес? Скажу чесно, ми ще не аналізували і не дивилися цю команду. Думаю, від завтра почнемо готуватися до зустрічі. Вважаю, це непогана команда, тому що у кваліфікації Ліги Європи поганих не буває. Налаштовуємося на складну гру й намагатимемося зробити все, щоб пройти далі.

Наскільки команда готова покаже перша офіційна гра. Але ми провели дуже непогані 16 днів, було достатньо тренувань. Гадаю, фізично ми готові. Може, трошки забракло часу, щоб відпрацювати всі механізми, які хоче бачити тренер, та ми кожної гри додаємо і стаємо краще. Сподіваюся, у першому офіційному поєдинку покажемо те, чого просить наш тренерський штаб", — передає офіційний сайт гранда УПЛ.

Нагадаємо, у четвер, 10 липня, Шахтар у Словенії протистоятиме фінському Ільвесу в рамках першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи-2025/26.