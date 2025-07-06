Україна

Дивіться відео найкращих моментів контрольного поєдинку, що відбувся 6 липня 2025 року.

Донецький Шахтар у другому літньому спарингу зіграв унічию зі Словацко.

"Гірники" голом Невертона в другому таймі відповіли на результативний удар суперника з Чехії в першій половині протистояння. Раніше підопічні Арди Турана впоралися з хорватською Горицею (1:0).

У четвер, 10 липня, гранд УПЛ у Словенії прийматиме фінський Ільвес у рамках першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи-2025/26.

До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Шахтар — Словацко:

Шахтар — Словацко 1:1

Голи: Невертон, 71 — Гавлік, 26

Шахтар: Різник (Твардовський, 62), В. Тобіас (Конопля, 62), Бондар (Грам, 62), Матвієнко (Фарина, 62), П. Енріке (Азаров, 62), М. Гомес (Назарина, 62), Бондаренко (Педріньйо, 46), Судаков (Очеретько, 62), Аліссон (Швед, 62), Кевін (Невертон, 62), Егіналду (К. Еліас, 46)