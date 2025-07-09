Україна

До вашої уваги трансляція товариського поєдинку, який відбудеться 9 липня, розпочавшись об 11:00.

Сьогодні, 9 липня, львівський Рух проведе свій третій контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту нового сезону в УПЛ.

Першим суперником для команди Івана Федика буде одеський Чорноморець, який із нового сезону представлятиме Першу лігу України.

Матч проходитиме на стадіоні імені Б. Маркевича у Вінницях.

Онлайн трансляція матчу Рух — Чорноморець:

За підсумками минулого сезону Рух посів восьме місце в УПЛ, а Чорноморець фінішував останнім.