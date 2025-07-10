Україна

Цікава ситуація на кордоні нашої держави.

Львівський Рух уже активно працює на тренувальних зборах у контексті підготовки до нового сезону, і з дня на день команда Івана Федика очікувала на прибуття гамбійського нападника Бабукара Фаала з відпустки.

Як виявилось, гравець мав повертатись до України транзитом через Молдову, і щось у цьому маршруті пішло не за планом:

"ФК Рух офіційно звертається до Міністерства зовнішніх справ Республіки Молдова та апарату президента Республіки Молдова щодо ситуації, яка склалась із гравцем нашого клубу Бабукаром Фаалом.

Наразі громадянин Республіки Гамбія Бабукар Фаал не може потрапити в Україну через низку бюрократичних вимог, які не дозволяють гравцеві перетнути кордон у Молдові.

Це необхідно, аби транзитом через цю країну потрапити в Україну. Оскільки наші країни мають дружні та добросусідські стосунки, ФК Рух просить врахувати складну ситуацію, яка наразі склалась в Україні та надати Бабукару Фаалу необхідну юридичну допомогу.

Бабукар Фаал є офіційно зареєстрованим гравцем ФК Рух, має посвідку на проживання в Україні. Команда потребує його перебування на базі клубу для виконання контрактних зобов’язань.

Сам гравець також зацікавлений у тому, щоб якнайшвидше прибути в розташування клубу та пройти навчально-тренувальні збори у складі Руху.

Відтак ФК Рух просить відповідальні органи посприяти у вирішенні цього питання та допомогти гравцеві нашого клубу потрапити на територію України. Усі необхідні фінансові розходи на трансфер гравця та юридичні потреби клуб готовий взяти на себе", — ідеться в заяві клубу з цього приводу.

22-річний Фаал у минулому сезоні провів 24 матчів, забив шість голів та віддав три гольові передачі.