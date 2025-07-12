19-річний Аладжі Уоллі став першим гамбійцем в історії клубу.
Аладжі Уоллі, пресслужба НК Верес
12 липня 2025, 16:42
Рівненський Верес офіційно оголосив про підписання контракту з гамбійським нападником Аладжі Уоллі. Як повідомила пресслужба клубу, 19-річний форвард уклав угоду з Вересом терміном на п’ять років – до літа 2030 року.
Аладжі є вихованцем гамбійського клубу Хоукс, за який виступав протягом трьох останніх сезонів. За цей час він зіграв 53 матчі в елітному дивізіоні чемпіонату Гамбії, забивши 31 гол та віддавши 15 результативних передач.
Крім того, на рахунку Уоллі є чотири поєдинки та один гол за молодіжну збірну Гамбії U20, а також два матчі за національну команду.