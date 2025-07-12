Україна

Український клуб провів два матчі за день.

У суботу, 12 липня, житомирське Полісся провело одразу два товариські матчі в межах передсезонного збору в Австрії. Після драматичної нічиєї з чеською Младою Болеслав (2:2), команда Руслана Ротаня вийшла на поле вдруге за день — цього разу проти чинного чемпіона Австрії, Штурма з Граца.

Друга гра дня виявилася менш результативною: команди провели матч у рівній боротьбі, але забити так і не змогли. Підсумок зустрічі — безгольова нічия 0:0.

Раніше команда розійшлася миром із братиславським Слованом (1:1), а також зазнала поразки від словацького ДАК 1904 (0:3). Водночас "вовки" мають і дві перемоги: над австрійськими клубами Бад-Леонфельден (5:1) та Горн (3:1).

Невдовзі Полісся стартуватиме в офіційних матчах. 24 липня житомирський клуб розпочне свій шлях у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій УЄФА. Суперником стане переможець пари Борац (Боснія і Герцеговина) — Санта-Колома (Андорра). Матчі відбудуться 24 та 31 липня.