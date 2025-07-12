Україна

"Біло-зелені" готуються до чергової кампанії в УПЛ.

Головний тренер київської Оболоні Олександр Антоненко поспілкувався з клубною пресслужбою після двох спарингів із тернопільською Нивою.

Вчора, 11 липня, "біло-зелені" розгромили представника Першої ліги з рахунком 5:1, після чого зазнали поразки від нього (0:1). Керманич столичного клубу розповів про цілі тренерського штабу, особливості тактичної роботи й підбив підсумки першого етапу літніх зборів.

"Чи корисний формат із двома спарингами? Звичайно, корисний. Нам треба було передивитися гравців, як себе вони почувають протягом 90 хвилин гри. Тому що ми грали по 60 хвилин, по 45 хвилин. Зараз — 90. Нам треба було подивитися, хто як витримає, хто як під навантаженням витримує. Як вони перенесуть ігрову відстань у 90 хвилин.

Ми не можемо зараз сказати Вам про тактичні завдання, які ми відпрацьовували. Тут головне було, напевно, більше подивитися, як гравці будуть себе поводити в 90-хвилинному відрізку. Тому тяжко сказати, хто. Одні виграли, інші програли, але в нас було одне й те саме завдання. Ми можемо сказати тільки тоді, коли ми передивимося. Якщо в першій грі ми грали з командою, яка грала в чотири захисники, то в другому вони сідали у п'ять, і нам було тяжко. Ми просто перебудовувалися і намагалися зламати цю насичену оборону.

Перший етап літніх зборів? Висновки ми можемо зробити. Ми потроху набираємо обертів — в плані ігрової дисципліни, в плані ігрового ритму, в плані ставлення до гри гравців. Нам це дуже важливо. Якщо на першому зборі ми працювали більше без м'ячів, то зараз у нас вже додається м'яч, додається набір кілометражу ігрового. Це зовсім різні речі", — цитує Антоненка офіційний сайт Оболоні.

Нагадаємо, у першому турі УПЛ-2025/26 кияни гостюватимуть у Металіста 1925. Матч має відбутися 4 серпня, розпочавшись о 18:00.