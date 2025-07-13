Україна

До вашої уваги трансляція товариського поєдинку, який відбудеться 13 липня, розпочавшись о 18:00.

Сьогодні, 13 липня, криворізький Кривбас проведе свій черговий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту нового сезону в УПЛ.

Суперником для команди Патріка ван Леувена буде угорський Уйпешт. Матч розпочнеться о 18:00.

Онлайн трансляція матчу Кривбас — Уйпешт:

За підсумками минулого сезону Кривбас фінішував на п'ятому місці в УПЛ, а Уйпешт також посів п'яте місце у чемпіонаті Угорщини.