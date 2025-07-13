Україна

Опорник Динамо Київ поспілкувався з клубною пресслужбою.

Опорний півзахисник Динамо Київ Володимир Бражко розповів про роботу на на навчально-тренувальному зборі в Австрії і поділився своїми враженнями від контрольних поєдинків.

Нещодавно "біло-сині" зазнали поразки від Мідтьюлланна (1:3) і зіграли внічию з Вест Бромвіч Альбіон (1:1).

"Настрій хороший, добре почуваюся, з кожним днем набираємо кращу форму. Задоволений, бо тренування цікаві, є силова робота, що дуже добре, щоб підготуватися до нового сезону та кваліфікації Ліги чемпіонів. Тренерський штаб поєднує силові, тактичні та ігрові серії, на тренуваннях є баланс. Звісно, це цікаво, адже присутній змагальний дух. Турнір між трьома-чотирма командами дуже захопливий, завжди є інтрига. Склад команд постійно змінюється та перемішується, тому кожного разу буває по-різному. Але перемогти хочуть усі, причому не лише на тренуваннях, а й у грі.

Спаринги з Мідтьюлланном і Вест Бромвіч Альбіон? На фоні таких команд цікаво себе проявити, спробувати свої сили як індивідуально, так і командно. У таких матчах добре видно і хороші дії, і недоліки, вони дають інформацію, кому які компоненти потрібно покращувати. Думаю, і Мідтьюлланн, і Вест Бромвіч — сильні команди з хорошою тактикою, схемою гри. Цікаво було грати з англійцями, у яких більш силовий стиль гри, але вони також й багато бігають. Мідтьюлланн — більш тактична команда, вони добре пресингували, проводили швидкі атаки й контратаки. Щодо порівняння з кваліфікацією Ліги чемпіонів, поки що важко сказати, адже ми ще не знаємо нашого суперника. Коли він визначиться, будемо розбирати. Думаю, там теж буде дуже достойний рівень команди.

Чи вийшла група молодіжних збірників на необхідний рівень підготовки, щоб працювати в загальній групі? Думаю, так, адже ми пропустили небагато — відпочивали лише 10 днів, це менше, ніж основна частина команди. Вже зіграли по 60 і 30 хвилин, думаю, кожен з нас добре почувається, принаймні я — точно і готовий працювати далі", — цитує 23-річного українця офіційний сайт Динамо Київ.

Нагадаємо, підопічні Олександра Шовковського проведуть додатковий товариський матч у рамках австрійського НТЗ.