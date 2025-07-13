Україна

15 липня український клуб зустрінеться з румунським Корвінулом у ще одному контрольному матчі.

У розкладі товариських матчів київського Динамо під час передсезонного збору в Австрії відбулися зміни.

Як повідомляє пресслужба столичного клубу, до програми підготовки додано ще один контрольний поєдинок.

Новим суперником біло-синіх стане представник Румунії — клуб Корвінул. Матч відбудеться у вівторок, 15 липня, о 18:00 за київським часом.

Нагадаємо, раніше Динамо зіграло внічию з Вест Бромвічием.