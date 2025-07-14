До вашої уваги трансляція товариського поєдинку, який відбудеться 14 липня, розпочавшись о 18:30.
фото ФК Зоря Луганськ
14 липня 2025, 10:21
Сьогодні, 14 липня, луганська Зоря проведе свій черговий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту нового сезону в УПЛ.
Суперником для команди Віктора Скрипника буде боснійський Сараєво. Матч розпочнеться о 17:30.
Онлайн трансляція матчу Зоря — Сараєво:
За підсумками минулого сезону Зоря посіла сьоме місце в УПЛ, а Сараєво фінішував третім у Боснії і Герцеговині.