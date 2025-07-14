Україна

Новий головний тренер Шахтаря розповів про рішення залишити Туреччину, свої амбіції в Україні та роботу в умовах війни.

Після успішної роботи в Еюпспорі, з яким здобув історичне підвищення до турецької Суперліги, Арда Туран прийняв виклик і очолив донецький Шахтар.

В інтерв’ю для видання MARCA він поділився мотивацією та першими враженнями від нового етапу в кар’єрі:

"Ми провели неймовірні 2,5 роки в Eyüpspor, встановили рекорди, піднялися до Суперліги. Але той розділ був завершений. Пропозиція від Шахтаря з’явилася в потрібний момент, і я був до цього готовий", — розповів Туран.

Наставник із захопленням говорить про атмосферу в клубі:

"Шахтар — це клуб із глибокою культурою та ДНК переможців. Я щасливий бути тут. У нас фантастичне тренувальне середовище, гравці із задоволенням працюють, і ми ставимо перед собою великі цілі. Перш за все — знову виграти чемпіонат України. Але ми також прагнемо залишити слід в єврокубках".

Туран визнає складнощі, спричинені війною через російське торгнення, але не дозволяє цьому зупинити команду:

"Так, це важко. Але я не вагався ні на мить. Люди в Україні живуть з цим щодня. Ми тут, щоб подарувати їм радість завдяки футболу. У кожному матчі ми хочемо робити їх трохи щасливішими", – цитує слова Турана видання MARCA.